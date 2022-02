“Non avete ancora capito cosa fa?”. GF Vip, Sonia Bruganelli contro Lorenzo Amoruso. C’entra Manila Nazzaro (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si prospetta incandescente la puntata in diretta del ‘GF Vip’ di San Valentino. Ad accenderla ancor prima del suo inizio è l’opinionista Sonia Bruganelli, che ha deciso di attaccare duramente Lorenzo Amoruso. Quest’ultimo, come noto, è il compagno della gieffina Manila Nazzaro e in questi giorni non si è fatto altro che parlare di lui anche per i suoi dubbi nei confronti della conduttrice tv. Ma ora la moglie di Paolo Bonolis ci è andata giù duro e ha scelto Twitter come sede del suo sfogo. Sempre Sonia Bruganelli, circa una decina di giorni fa, ha prima pubblicato e poi cancellato un messaggio contro Lulù Selassié. Ovviamente gli utenti social avevano già screenshottato il primo post e hanno criticato Sonia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 14 febbraio 2022) Si prospetta incandescente la puntata in diretta del ‘GF Vip’ di San Valentino. Ad accenderla ancor prima del suo inizio è l’opinionista, che ha deciso di attaccare duramente. Quest’ultimo, come noto, è il compagno della gieffinae in questi giorni non si è fatto altro che parlare di lui anche per i suoi dubbi nei confronti della conduttrice tv. Ma ora la moglie di Paolo Bonolis ci è andata giù duro e ha scelto Twitter come sede del suo sfogo. Sempre, circa una decina di giorni fa, ha prima pubblicato e poi cancellato un messaggioLulù Selassié. Ovviamente gli utenti social avevano già screenshottato il primo post e hanno criticato...

Advertising

juventusfc : Il modo migliore per caricarsi verso #AtalantaJuve? Rivivere le emozioni dell'ultima vittoria all'Allianz Stadium… - borghi_claudio : Oggi mentre aspettavo di iniziare il talk su Sky ho sentito la simpatica commentatrice dei mercati finanziari dire… - AndreaVenanzoni : La soluzione non è il “bonus psicologo” (comodo strumento per nettarsi la coscienza coi fondi pubblici) ma, semplic… - sonopropriome : @BagsLab @MentoreSiesto @AlanPanassiti @Perdindiri @superpeppeball @FmMosca Gli occhi li avete apertissimi e vedono… - MComunanza : @Jac875 @RobertoGibin @HuffPostItalia L'ultima volta che avete fatto qualcosa per noi ci avete lasciato un paese in… -

Ultime Notizie dalla rete : Non avete L'half time del Super Bowl celebra l'hip hop e Dr. Dre uno dei suoi sacerdoti Dal tetto pende un maxischermo infinity in 4K di Samsung impressionante per definizione e copertura video ma se dopo lo spettacolo sportivo al quale avete assistito non voler tornare a casa, nello ...

The Defenders via da Netflix insieme ad altri titoli Marvel: ecco quali e quando Il catalogo dei film Marvel su Netflix andrà progressivamente assottigliandosi, quindi se avete in programma di vederne qualcuno, a partire dalla miniserie The Defenders, sarà il caso di ...a breve non ...

Lo sfogo di Mourinho: "Non avete le palle dei grandi" Pagine Romaniste 109. Incompleti Vi ho trovato il dramma che viviamo ogni giorno: la nostra dis-integrazione interiore e, sua diretta conseguenza, la dis-unione esteriore. Siamo soggetti frantumati individualmente e socialmente, i ...

Dal tetto pende un maxischermo infinity in 4K di Samsung impressionante per definizione e copertura video ma se dopo lo spettacolo sportivo al qualeassistitovoler tornare a casa, nello ...Il catalogo dei film Marvel su Netflix andrà progressivamente assottigliandosi, quindi sein programma di vederne qualcuno, a partire dalla miniserie The Defenders, sarà il caso di ...a breve...Vi ho trovato il dramma che viviamo ogni giorno: la nostra dis-integrazione interiore e, sua diretta conseguenza, la dis-unione esteriore. Siamo soggetti frantumati individualmente e socialmente, i ...