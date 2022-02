NBA 2022 | i risultati della notte 14 febbraio Boston prosegue la striscia vincente Successo anche di Minnesota

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Come tutti gli Stati Unitila NBA si è fermata per il Superbowl. Solo due partite in programma, dunque, nella domenica dedicata all’evento finale del football americano.ladeiCeltics, che sono arrivati all’ottavoconsecutivo, superando 105-95 gli Atlanta Hawks al termine di una partita che si è decisa in un terzo quarto da 42 punti per i padroni di casa. Un +19 nella terza frazione decisivo per la squadra di Ime Udoka, trascinata da un Jayson Tatum stellare da 38 punti e 10 rimbalzi. Ad Atlanta non basta un Trae Young da 30 punti e 10 rimbalzi ed un Bogdan Bogdanovic da 26 punti, uscendo dalla panchina. Serata negativa per Danilo Gallinari, partito in quintetto titolare, ma autore di soli cinque punti con 2/8 dal campo in 22 minuti di ...