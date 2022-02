L’ex arbitro critica Doveri: “Per fortuna è successo dopo l’episodio del rigore” (Di lunedì 14 febbraio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione 1 Football Club, è intervenuto L’ex arbitro Mauro Bergonzi. Egli, nel corso dell’intervento, si è impegnato ad analizzare i principali episodi arbitrali di questa giornata, con particolare riferimento al rigore assegnato al Napoli nel match contro l’Inter e agli episodi che hanno scatenato le proteste della dirigenza dell’Atalanta al termine della gara contro la Juve. Foto: Getty Images- Lorenzo Insigne Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “Uso del VAR per il rigore del Napoli? Doveri è posizionato molto bene. E’ lo stesso arbitro che non assegnò il rigore su Barella in Inter-Juve. In questo periodo, probabilmente, non è in formissima. fortunatamente è intervenuto il VAR ed è ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) A Radio Punto Nuovo, nel corso della trasmissione 1 Football Club, è intervenutoMauro Bergonzi. Egli, nel corso dell’intervento, si è impegnato ad analizzare i principali episodi arbitrali di questa giornata, con particolare riferimento alassegnato al Napoli nel match contro l’Inter e agli episodi che hanno scatenato le proteste della dirigenza dell’Atalanta al termine della gara contro la Juve. Foto: Getty Images- Lorenzo Insigne Di seguito quanto riportato dalla nostra redazione: “Uso del VAR per ildel Napoli?è posizionato molto bene. E’ lo stessoche non assegnò ilsu Barella in Inter-Juve. In questo periodo, probabilmente, non è in formissima.tamente è intervenuto il VAR ed è ...

