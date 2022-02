Formazioni ufficiali Spezia-Fiorentina | Serie A 2021 2022

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ledi, match valido per la 25esima giornata della. Gli ospiti devono dimostrare di poter vincere in campionato anche senza Vlahovic dopo aver eliminato l’Atalanta in Coppa Italia. Italiano si affida ai nuovi arrivati, Piatek e Cabral, per mandare ko la sua ex squadra. Appuntamento alle ore 20:45 di lunedì 14 febbraio. Queste le scelte dei due tecnici.– in attesa– in attesa SportFace.

Advertising

Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA | Le formazioni ufficiali di @EmpoliCalcio e @CagliariCalcio - Lil77Gen : RT @DiMarzio: Le formazioni ufficiali di #SassuoloRoma - Lil77Gen : RT @DiMarzio: #SerieA le formazioni ufficiali di #AtalantaJuventus: le scelte di Gasperini e Allegri - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: LIVE Verona-Udinese, le formazioni ufficiali - infoitsport : LIVE FORMAZIONI - Le ufficiali delle gare delle 15:00 -

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

Ledi Spezia - Fiorentina del 14 febbraio 2022, incontro valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A 2021/2022 LA SPEZIA - Stasera fari puntati sullo Stadio '...Dalle 20 circa saranno disponibili le. Dove vederla in TV e in streaming La gara Reggiana " Pescara, valida per la ventiseiesima giornata del Girone B di Serie C , verrà ...Tre punti importanti per il morale e la classifica in vista dei prossimi impegni ufficiali. Al cospetto della squadra allenata da mister Zeman, Silvio Baldini ed il suo staff non potranno contare sull ...All.: Marco Giampaolo. Ecco le formazioni ufficiali, a cominciare dal MILAN (4-2-3-1): Maignan - Florenzi, Tomori, Romagnoli, Calabria - Tonali, Bennacer - Leao, Brahim Diaz, Messias – Giroud.A ...