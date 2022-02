È ufficiale | siamo vecchi Cosa ci racconta il miglior Halftime del SuperBowl

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Guardo l'Show del Super Bowl 202 e penso… C’è una fregatura nel tentativo del tutto umano di puntare all’immortalità, che non potendo essere fisica per ovvie ragioni, diventa artistica e celebrale: il corpo è caduco, il corpo è maledetto. Ce lo ha insegnato, tra gli altri, Dorian Gray che fa inare un ritratto al posto suo, o il custode della Pietra Filosofale in Harry Potter, ispirato dall’alchimista francese Nicolas Flamel, che sopravvive ai secoli in un corpo rinsecchito, fino a decidere che ne ha abbastanza, che la Pietra Filosofale può smettere di tenerlo in piedi in quella che è una condizione di immortalità dannata.C’è una fregatura anche nel rap, me ne sto accorgendo adesso che, mentre mi guardo allo specchio, vedo avvicinarsi i primi capelli bianchi, adesso che arrivo un paio di settimane dopo sopra i trend, adesso che, anzi, a ...