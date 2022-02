È morto a 75 anni Ivan Reitman, il regista di “Ghostbusters” (Di lunedì 14 febbraio 2022) È morto a 75 anni Ivan Reitman, produttore e regista noto soprattutto per aver diretto nel 1984 Ghostbusters – Acchiappafantasmi, il seguito Ghostbusters II del 1989 e diverse altre commedie di successo come I gemelli (1988) e Junior (1994), entrambe con Arnold Schwarzenegger. Leggi su ilpost (Di lunedì 14 febbraio 2022) Èa 75, produttore enoto soprattutto per aver diretto nel 1984– Acchiappafantasmi, il seguitoII del 1989 e diverse altre commedie di successo come I gemelli (1988) e Junior (1994), entrambe con Arnold Schwarzenegger.

