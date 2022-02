Curling femminile | Pechino 2022 | risultati settima sessione Giappone al secondo posto

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Ladel round robin del torneo dialle Olimpiadi Invernalidi, in Cina, vede disputarsi tre incontri: restano in zona play-off ile gli USA, mentre il Canada risale la china con la seconda vittoria nel round robin. Quarta vittoria per il, che liquida, al termine di un incontro chiuso dopo otto riprese, la Cina per 10-2, infliggendo la quarta sconfitta alle padrone di casa. Ripartono gli USA, che trovano la quarta affermazione, ma in sei partite, contro la Corea del Sud, battuta all’ultimo tiro per 8-6. Il Canada prova a tenere vive le speranze di agganciare il quartograzie alla seconda vittoria del torneo, nel match chiuso dopo 9 end contro il ROC, battuto per ...