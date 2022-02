Crisi Russia-Ucraina tra i temi di Quarta Repubblica su Rete 4 (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lunedì 14 febbraio alle 21.25 l’intervista alla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova Un reportage dal confine tra Ucraina e Russia e un’intervista con la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sono al centro dell’appuntamento di “Quarta Repubblica”, il talk show di politica ed economia condotto da Nicola Porro, domani lunedì 14 febbraio, su Retequattro, a partire dalle ore 21.25. Tra gli altri temi della puntata, le nuove restrizioni anti-Covid sui luoghi di lavoro e l’efficacia delle cure più recenti, la riforma della giustizia, il braccio di ferro sulle modifiche ai bonus edilizi e l’introduzione della tutela degli animali nella Costituzione. Il protagonista del “faccia a faccia” sarà Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 14 febbraio 2022) Lunedì 14 febbraio alle 21.25 l’intervista alla portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova Un reportage dal confine trae un’intervista con la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova sono al centro dell’appuntamento di “”, il talk show di politica ed economia condotto da Nicola Porro, domani lunedì 14 febbraio, suquattro, a partire dalle ore 21.25. Tra gli altridella puntata, le nuove restrizioni anti-Covid sui luoghi di lavoro e l’efficacia delle cure più recenti, la riforma della giustizia, il braccio di ferro sulle modifiche ai bonus edilizi e l’introduzione della tutela degli animali nella Costituzione. Il protagonista del “faccia a faccia” sarà Pasqualino Monti, presidente dell’Autorità di Sistema ...

