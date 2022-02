Covid e stadi | Gravina | “Spero capienza al 100% già a fine mese”

Leggi su italiasera

(Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – Calcio e presenze negliper le regole anti, “il 75% è già un passo avanti, ma mi auguro che, vista anche l’involuzione della pandemia, si possa partire con ilgià a”. Lo dice ai microfoni di Radio Anch’io sport di Radio1 Rai il presidente della Federcalcio, Gabriele. “Mi auguro che la Lega di Serie A possa concedere qualche giorno a Mancini” per preparare gli spareggi per le qualificazioni ai Mondiali, perché “se l’Italia non si qualificasse sarebbe una brutta pagina per il calcio, nel nostro paese ma anche per il panorama del calcio mondiale”, continua il presidente della Federcalcio. “Noi dobbiamo qualificarci, siamo nelle condizioni di poterlo fare. Ci siamo complicati la vita da soli – aggiunge- sbagliando quei due rigori, e ora ...