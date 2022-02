Caro bollette: ipotesi benzinai chiusi durante la notte (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il Caro bollette, su cui il governo lavora per approntare un nuovo decreto, pende sulla testa sia delle famiglie che delle imprese. Le conseguenze dei rincari, alimentati dai venti di guerra al confine russo-ucraino, possono essere molteplici, ed alcune di esse già si intravvedono. E’ delle ultime ore, per esempio, l’ipotesi che i distributori di carburante rinuncino ad essere operativi anche la notte, a causa dei costi elevati in rapporto alla scarsa attività durante le ore notturne. Distributori di carburante chiusi la notte? Secondo l’ipotesi di Paolo Castellana, vicepresidente della Figisc (federazione italiana gestori impianti stradali carburanti di Confcommercio), le stazioni di servizio saranno infatti destinate a chiudere ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 febbraio 2022) Il, su cui il governo lavora per approntare un nuovo decreto, pende sulla testa sia delle famiglie che delle imprese. Le conseguenze dei rincari, alimentati dai venti di guerra al confine russo-ucraino, possono essere molteplici, ed alcune di esse già si intravvedono. E’ delle ultime ore, per esempio, l’che i distributori di carburante rinuncino ad essere operativi anche la, a causa dei costi elevati in rapporto alla scarsa attivitàle ore notturne. Distributori di carburantela? Secondo l’di Paolo Castellana, vicepresidente della Figisc (federazione italiana gestori impianti stradali carburanti di Confcommercio), le stazioni di servizio saranno infatti destinate a chiudere ...

