Cane a cui mancano parti di cervello salvato dalla soppressione ora è il “cane più felice del mondo”

I cani con disabilità e problemi di salute vivono spesso momenti difficili. Sono di frequente a rischio di soppressione o abbandonati dai loro padroni che non vogliono la responsabilità di occuparsi di loro. Ma finché un cane non soffre e non prova dolore, dovrebbe avere la possibilità di vivere ed essere amato come tutti gli altri cani. Il cane disabile di questa storia ha avuto una seconda possibilità e ora non solo sta bene, ma è anche il "cane più felice del mondo"! Nel 2016, una donna di nome Jennifer Osborne ha notato un cane di nome Moose in un negozio di animali. Aveva un aspetto molto particolare, come se sorridesse sempre a causa della sua mandibola sporgente.

