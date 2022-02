Benevento | Civico22 apre uno sportello con “Attiva impresa”

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa disull’zione di unocon “” ada sempre è attento alle tematiche del lavoro e dello sviluppo dell’economia locale, motore per la ripartenza della società e il benessere del territorio e della comunità. Dati alla mano ,osserviamo che gli indicatori del livello di occupazione/partecipazione al lavoro sono leggermente negativi rispetto alla situazione nazionale, fotografando un territorio che non è in grado di offrire molte opportunità lavorative. Per questa ragione il Gruppo “Sviluppo Economico” di Civico 22, in collaborazione con il servizio di consulenza “”, avvierà uno ...