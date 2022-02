Avvocati, cresce partecipazione di Cassa Forense in quote di capitale di Banca d’Italia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) – cresce la partecipazione di Cassa Forense nelle quote di capitale di Banca d’Italia, di cui l’Ente di Previdenza degli Avvocati diventa uno dei maggiori azionisti con una quota pari al 4,93%. Nei giorni scorsi era stato il Consiglio di Amministrazione di Cassa a deliberare l’incremento della propria partecipazione nelle quote dell’Istituto centrale salendo dal 3%, in precedenza detenuto, fino ad un massimo del 5%. Una richiesta che è stata dunque quasi interamente soddisfatta da Palazzo Koch. Un’operazione, questa, che ha colto l’opportunità prevista dalla Legge di Bilancio 2022, che aveva stabilito di consentire agli investitori istituzionali di possedere ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 14 febbraio 2022) (Adnkronos) –ladinelledidi, di cui l’Ente di Previdenza deglidiventa uno dei maggiori azionisti con una quota pari al 4,93%. Nei giorni scorsi era stato il Consiglio di Amministrazione dia deliberare l’incremento della proprianelledell’Istituto centrale salendo dal 3%, in precedenza detenuto, fino ad un massimo del 5%. Una richiesta che è stata dunque quasi interamente soddisfatta da Palazzo Koch. Un’operazione, questa, che ha colto l’opportunità prevista dalla Legge di Bilancio 2022, che aveva stabilito di consentire agli investitori istituzionali di possedere ...

