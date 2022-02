Altro infortunio per il Barcellona: salterà il Napoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cresce l’attesa in vista del match di giovedì fra Barcellona e Napoli, valido per i playoff di Europa League. I catalani, dopo un periodo molto negativo, sembrano essersi ripresi. Il calciomercato ha infatti dato un nuovo entusiasmo alla squadra con acquisti di giocatori del calibro di Ferran Torres, Adama Traorè e Pierre-Emerick Aubameyang. I blaugrana sono anche riusciti a risalire la classifica in campionato, riconquistando la quarta posizione seppur a pari punti con l’Atletico Madrid. Foto: Getty Images- Ronald Araújo Barcellona, anche Araújo out: è emergenza in difesa Il Barcellona deve però affrontare un Altro problema: un susseguirsi di infortuni che hanno dilaniato il reparto difensivo. Secondo quanto riporta Marca, infatti, Xavi dovrà infatti sicuramente fare a meno anche di ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 14 febbraio 2022) Cresce l’attesa in vista del match di giovedì fra, valido per i playoff di Europa League. I catalani, dopo un periodo molto negativo, sembrano essersi ripresi. Il calciomercato ha infatti dato un nuovo entusiasmo alla squadra con acquisti di giocatori del calibro di Ferran Torres, Adama Traorè e Pierre-Emerick Aubameyang. I blaugrana sono anche riusciti a risalire la classifica in campionato, riconquistando la quarta posizione seppur a pari punti con l’Atletico Madrid. Foto: Getty Images- Ronald Araújo, anche Araújo out: è emergenza in difesa Ildeve però affrontare unproblema: un susseguirsi di infortuni che hanno dilaniato il reparto difensivo. Secondo quanto riporta Marca, infatti, Xavi dovrà infatti sicuramente fare a meno anche di ...

Ultime Notizie dalla rete : Altro infortunio NBA, frattura al piede per Norman Powell: fuori a tempo indefinito Poi la diagnosi ha cambiato tutto, aggiungendo un altro infortunio pesante alla lista di infortunati già piena dei Clippers, considerando i problemi di Kawhi Leonard e Paul George . Il primo è ancora ...

Roma, Mancini da record: è il giocatore più sanzionato d'Europa ...anche fuori dalla Nazionale dove l'altro Mancini gli aveva già chiuso le porte all'ultimo minuto prima dell'ultimo Europeo. Gianluca sabato prossimo non ci sarà col Verona e, visto l'infortunio di ...

NBA, frattura al piede per Norman Powell: fuori a tempo indefinito Sky Sport Magnolia ko, Premasunac finisce sotto i ferri Le ragazze di coach Sabatelli cedono 54-60 in casa contro San Martino di Lupari. Grave infortunio alla caviglia per la croata Premasunac: oggi l'intervento, la sua stagione potrebbe essere già ...

Inter, febbre da Champions: Inzaghi può recuperare una pedina importante Dopo l’infortunio in Coppa Italia, nel match contro la Roma, non è mancata la preoccupazione per le condizioni di salute, post infortunio alla caviglia, di Alessandro Bastoni. Nelle ultime ore ...

