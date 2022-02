Ad Enrico Ruggeri non sta bene che le persone continuino a indossare la mascherina all’aperto (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dall’11 febbraio è stato superato l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto in tutta Italia – meno che in Campania – ma qualcuno continua a portarla lo stesso: ad Enrico Ruggeri questa cosa non va giù. Che sia per abitudine, o perché si sta per entrare in un negozio (o ne si è appena usciti), o semplicemente per sentirsi più sicuri, non conta. Secondo il cantante è un problema di schiavitù mentale: “In giro per Milano – ha scritto su Twitter – un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa”. In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la mascherina, compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa. — Enrico Ruggeri ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 14 febbraio 2022) Dall’11 febbraio è stato superato l’obbligo dilain tutta Italia – meno che in Campania – ma qualcuno continua a portarla lo stesso: adquesta cosa non va giù. Che sia per abitudine, o perché si sta per entrare in un negozio (o ne si è appena usciti), o semplicemente per sentirsi più sicuri, non conta. Secondo il cantante è un problema di schiavitù mentale: “In giro per Milano – ha scritto su Twitter – un bel 30% di gente ancora con la, compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa”. In giro per Milano: un bel 30% di gente ancora con la, compresi dei giovani. La schiavitù mentale è più forte di quella legislativa. —...

italianfangirl_ : RT @Agostino35: Ho un po' di ansia a camminare con la mascherina per strada perché ho paura di incontrare Enrico Ruggeri che poi mi giudica… - AntoFzz : @enricoruggeri In giro per Roma: un bel 90% non sa chi cazzo sia Enrico Ruggeri, compresi i più vecchi. La libertà… - arkino82 : RT @Agostino35: Ho un po' di ansia a camminare con la mascherina per strada perché ho paura di incontrare Enrico Ruggeri che poi mi giudica… - teobaratto90 : RT @Agostino35: Ho un po' di ansia a camminare con la mascherina per strada perché ho paura di incontrare Enrico Ruggeri che poi mi giudica… - AcCucchi : In tendenza. Il merdone pestato da Enrico Ruggeri -