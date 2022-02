Ucraina - Russia | il generale svela le carte di Putin | Blitz per evitare accerchiamenti

(Di domenica 13 febbraio 2022) Battisti , ex capo della missione in Afghanistan: "Attacchi solo sul confine, la Nato non si farà coinvolgere" di BEPPE BONI Articolo: i motivi della guerra

Battisti , ex capo della missione in Afghanistan: "Attacchi solo sul confine, la Nato non si farà coinvolgere" di BEPPE BONI Articolo: i motivi della guerraTensione alle stelle lungo i confini tra. Al momento il governo di Kiev ritiene che non ci sia motivo di chiudere lo spazio aereo del Paese. Semmai, l'unico pericolo è sul Mar Nero e per questo motivo ha avvisato le ..."Sono disposti a tutto per fermare i russi. Hanno storicamente conti aperti con loro. Stalin negli anni Trenta in Ucraina fece massacrare milioni di persone contrarie alla sovietizzazione. Alla fine ...Domenica, 13 febbraio 2022 Home > aiTv > Ucraina, Blinken: "Non sorprendiamoci se Russia creerà incidente per giustificare azione militare" (Agenzia Vista) Washington, 13 febbraio 2022 "Nessuno ...