The Bluebeaters, ‘The wonderful live’ ristampato in vinile (Di domenica 13 febbraio 2022) MILANO – ‘The wonderful live’ dei Bluebeaters è stato ristampato in vinile da Universal Music Italia nel ventennale della prima e unica release in circa 9.000 esemplari uscita nel 2001 solo su cd. Questa volta è un doppio vinile, con grafica riarrangiata e ampliata dallo stesso grafico di allora, Guido Morozzi. Dei 15 brani presenti, 4 sono inediti su disco: HERE I COME, SKARAVAN, OUT OF TIME e FROM RUSSIA WITH LOVE. Era il 2001 e tutti i brani sono stati registrati su cassette C90. Il bassista a quei tempi era Bunna e il cantante era Giuliano Palma. Della formazione originale oggi sono rimasti Gianluca Cato Senatore, Patrick Benifei, Paolo Angelo Parpaglione e Ferdinando Masi. Grazie a Ivan Storti e alla Universal per questa chicca. The wonderful LIVE ... Leggi su lopinionista (Di domenica 13 febbraio 2022) MILANO –deiè statoinda Universal Music Italia nel ventennale della prima e unica release in circa 9.000 esemplari uscita nel 2001 solo su cd. Questa volta è un doppio, con grafica riarrangiata e ampliata dallo stesso grafico di allora, Guido Morozzi. Dei 15 brani presenti, 4 sono inediti su disco: HERE I COME, SKARAVAN, OUT OF TIME e FROM RUSSIA WITH LOVE. Era il 2001 e tutti i brani sono stati registrati su cassette C90. Il bassista a quei tempi era Bunna e il cantante era Giuliano Palma. Della formazione originale oggi sono rimasti Gianluca Cato Senatore, Patrick Benifei, Paolo Angelo Parpaglione e Ferdinando Masi. Grazie a Ivan Storti e alla Universal per questa chicca. TheLIVE ...

