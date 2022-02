Super green pass over 50, cosa cambia da martedì 15 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Calano i contagi in Italia. Alcune misure per contenere la pandemia sono già state allentate, come è avvenuto nella scuola e per quanto riguarda l’uso delle mascherine all’aperto. Altre restrizioni invece devono ancora entrare in vigore, come l’obbligo di green pass rafforzato o Super green pass per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età da martedì 15 febbraio. Da dopodomani entra dunque in vigore l’obbligo di certificato verde rafforzato – diventato illimitato per chi ha tre dosi di vaccino oppure è guarito e ha almeno due dosi di vaccino – per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro. “L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni ... Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Calano i contagi in Italia. Alcune misure per contenere la pandemia sono già state allentate, come è avvenuto nella scuola e per quanto riguarda l’uso delle mascherine all’aperto. Altre restrizioni invece devono ancora entrare in vigore, come l’obbligo dirafforzato oper i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età da15. Da dopodomani entra dunque in vigore l’obbligo di certificato verde rafforzato – diventato illimitato per chi ha tre dosi di vaccino oppure è guarito e ha almeno due dosi di vaccino – per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età che accederanno ai luoghi di lavoro. “L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni ...

