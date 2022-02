Stellantis - Giorgetti: "Più sostegno allauto, a giorni laccordo per la gigafactory di Termoli" (Di domenica 13 febbraio 2022) Giancarlo Giorgetti, ministro per lo Sviluppo economico, lancia un duro attacco ad alcuni controversi provvedimenti dei passati governi, come il Superbonus, e chiede maggiori risorse per alcune filiere industriali, come quella dell'auto, sottoposte a forti pressioni. "Chiediamoci cosa puo fare lo Stato di fronte alla rivoluzione digitale ed energetica o allo choc che investe l'automotive, che deve uscire dai modelli endotermici tradizionali. Invece diamo soldi ai miliardari per ristrutturare le loro quinte case delle vacanze. Ride tutto il mondo", afferma il ministro in un'intervista al Corriere della Sera. "Intanto rischiamo che dilaghi la disoccupazione nell'industria spiazzata dall'imposizione del passaggio all'auto elettrica entro il 2035. Se ci sono decine di miliardi per ridisegnare le filiere industriali, bene. Ma in caso contrario, che stiamo facendo? Droghiamo ... Leggi su quattroruote (Di domenica 13 febbraio 2022) Giancarlo, ministro per lo Sviluppo economico, lancia un duro attacco ad alcuni controversi provvedimenti dei passati governi, come il Superbonus, e chiede maggiori risorse per alcune filiere industriali, come quella dell'auto, sottoposte a forti pressioni. "Chiediamoci cosa puo fare lo Stato di fronte alla rivoluzione digitale ed energetica o allo choc che investe l'automotive, che deve uscire dai modelli endotermici tradizionali. Invece diamo soldi ai miliardari per ristrutturare le loro quinte case delle vacanze. Ride tutto il mondo", afferma il ministro in un'intervista al Corriere della Sera. "Intanto rischiamo che dilaghi la disoccupazione nell'industria spiazzata dall'imposizione del passaggio all'auto elettrica entro il 2035. Se ci sono decine di miliardi per ridisegnare le filiere industriali, bene. Ma in caso contrario, che stiamo facendo? Droghiamo ...

