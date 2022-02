Steinmeier rieletto presidente: anche la Germania conferma il suo capo dello Stato (Di domenica 13 febbraio 2022) Il presidente tedesco uscente Frank-Walter Steinmeier è Stato rieletto per un secondo mandato. Come l’Italia con Sergio Mattarella, anche la Germania sceglie di confermare il suo capo dello Stato per un secondo mandato. Il socialdemocratico, 66 anni, nel suo quinquennio si è guadagnato la reputazione di instancabile difensore dei valori democratici in un momento in cui il recrudescenza dell’estremismo di destra e la pandemia hanno messo a dura prova la Germania. La rielezione era praticamente certa dopo che avevano dichiarato il loro appoggio non solo il suo stesso partito, la Spd, ma pure gli alleati di governo (Verdi e Fdp) e anche il principale blocco di opposizione Cdu/Csu. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 febbraio 2022) Iltedesco uscente Frank-Walterper un secondo mandato. Come l’Italia con Sergio Mattarella,lasceglie dire il suoper un secondo mandato. Il socialdemocratico, 66 anni, nel suo quinquennio si è guadagnato la reputazione di instancabile difensore dei valori democratici in un momento in cui il recrudescenza dell’estremismo di destra e la pandemia hanno messo a dura prova la. La rielezione era praticamente certa dopo che avevano dichiarato il loro appoggio non solo il suo stesso partito, la Spd, ma pure gli alleati di governo (Verdi e Fdp) eil principale blocco di opposizione Cdu/Csu. ...

you_trend : ?? #BREAKING Frank-Walter #Steinmeier è rieletto presidente della #Germania per un secondo mandato. - chilidinesquik : RT @you_trend: ?? #BREAKING Frank-Walter #Steinmeier è rieletto presidente della #Germania per un secondo mandato. - mariamacina : RT @dariodangelo91: Frank-Walter #Steinmeier è stato rieletto Presidente della Repubblica Federale Tedesca. - benjamn_boliche : Buon lavoro a Frank-Walter #Steinmeier che è stato rieletto presidente della #Germania per un secondo mandato. ???????? - BraxLollo : RT @you_trend: ?? #BREAKING Frank-Walter #Steinmeier è rieletto presidente della #Germania per un secondo mandato. -

Ultime Notizie dalla rete : Steinmeier rieletto Germania: Frank - Walter Steinmeier è stato rieletto presidente federale Berlino, 13 feb 14:42 - Frank - Walter Steinmeier è stato rieletto presidente federale della Germania. Lo ha reso noto l'emittente "Ard". Il candidato del Partito socialdemocratico tedesco , dei Verdi e del Partito liberaldemocratico (Fdp) ...

Germania: Steinmeier rieletto presidente per il secondo mandato Il presidente tedesco uscente Frank - Walter Steinmeier è stato rieletto per un secondo mandato dopo essersi guadagnato la reputazione di instancabile difensore dei valori democratici in un momento in cui il recrudescenza dell'estremismo di ...

Steinmeier rieletto presidente: anche la Germania conferma il suo capo dello Stato Il Fatto Quotidiano Steinmeier è di nuovo presidente BERLINO - Il presidente tedesco uscente Frank-Walter Steinmeier è stato rieletto oggi per un secondo mandato. La sua rielezione era scontata. Il socialdemocratico, 66 anni, è stato due volte ministro ...

Germania, Steinmeier rieletto presidente della Repubblica Nel discorso di insediamento si è rivolto più volte al presidente russo Vladimir Putin per chiedergli di trovare insieme una soluzione pacifica Frank-Walter Steinmeier, il presidente della Repubblica ...

Berlino, 13 feb 14:42 - Frank - Walterè statopresidente federale della Germania. Lo ha reso noto l'emittente "Ard". Il candidato del Partito socialdemocratico tedesco , dei Verdi e del Partito liberaldemocratico (Fdp) ...Il presidente tedesco uscente Frank - Walterè statoper un secondo mandato dopo essersi guadagnato la reputazione di instancabile difensore dei valori democratici in un momento in cui il recrudescenza dell'estremismo di ...BERLINO - Il presidente tedesco uscente Frank-Walter Steinmeier è stato rieletto oggi per un secondo mandato. La sua rielezione era scontata. Il socialdemocratico, 66 anni, è stato due volte ministro ...Nel discorso di insediamento si è rivolto più volte al presidente russo Vladimir Putin per chiedergli di trovare insieme una soluzione pacifica Frank-Walter Steinmeier, il presidente della Repubblica ...