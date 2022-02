Pallamano | Qualificazioni Mondiali 2023 | la Slovenia cambia allenatore | contro l’Italia ci sarà Uros Zorman

(Di domenica 13 febbraio 2022) La Nazionale italiana dimaschile si giocherà il primo play-off di qualificazione aila, per una doppia sfida che si aprirà alla Kioene Arena di Padova il 16 marzo e in cui gli slavi arriveranno con qualche novità. Dopo la grossa delusione degli ultimi Europei, infatti, la federazione slovena ha deciso di separarsi dall’Ljubomir Vranjes, accasatosi ai tedeschi del Rhein Neckar Lowen, annunciando nelle ultime ore l’ingaggio dipesca la, la peggior avversaria possibile 42 anni,ha da poco terminato la ...

La Nazionale italiana di pallamano maschile si giocherà il primo play-off di qualificazione ai Mondiali 2023 contro la Slovenia, per una doppia sfida che si aprirà alla Kioene Arena di Padova il 16 ...Dopo lo splendido passaggio del turno conquistato nel girone contro Isole Faroe, Lettonia e Lussemburgo, il cammino della Nazionale italiana di pallamano maschile nelle qualificazioni ai Mondiali 2023 ...