Miriana Trevisan e Manila parlano in codice, ma vengono beccate nell’armadio (Di domenica 13 febbraio 2022) Da quando si è allontanata da Soleil Sorge, Manila Nazzaro passa moltissimo tempo con Miriana Trevisan nella casa del GF Vip. Le due sono diventate le vere comari di questa edizione e non è raro trovarle a spettegolare degli altri concorrenti del reality. Oggi però le showgirl avevano qualcosa di davvero particolare da dirsi, visto che hanno cercato di comunicare in codice. La Trevisan ha chiesto alla Nazzaro di seguirla in camera e una volta aperto l’armadio, Miriana ha iniziato a fare dei gesti, poi ha anche disegnato – con le dita – delle lettere sull’anta. Questo siparietto però è stato interrotto dall’arrivo di Jessica Selassié, che le ha bacchettate: “Ragazze!”. Le vippone girandosi verso la principessa si sono accorte di avere anche una telecamera puntata proprio su di loro e ... Leggi su biccy (Di domenica 13 febbraio 2022) Da quando si è allontanata da Soleil Sorge,Nazzaro passa moltissimo tempo connella casa del GF Vip. Le due sono diventate le vere comari di questa edizione e non è raro trovarle a spettegolare degli altri concorrenti del reality. Oggi però le showgirl avevano qualcosa di davvero particolare da dirsi, visto che hanno cercato di comunicare in. Laha chiesto alla Nazzaro di seguirla in camera e una volta aperto l’armadio,ha iniziato a fare dei gesti, poi ha anche disegnato – con le dita – delle lettere sull’anta. Questo siparietto però è stato interrotto dall’arrivo di Jessica Selassié, che le ha bacchettate: “Ragazze!”. Le vippone girandosi verso la principessa si sono accorte di avere anche una telecamera puntata proprio su di loro e ...

Advertising

StraNotizie : Miriana Trevisan e Manila parlano in codice, ma vengono beccate nell’armadio - WhatAFuckFuck : RT @BITCHYFit: Miriana Trevisan e Manila parlano in codice ma vengono beccate #GFVIP - Eleonoraom3 : RT @BITCHYFit: Miriana Trevisan e Manila parlano in codice ma vengono beccate #GFVIP - Daniela21505028 : RT @BITCHYFit: Miriana Trevisan e Manila parlano in codice ma vengono beccate #GFVIP - cleoliv24 : RT @BITCHYFit: Miriana Trevisan e Manila parlano in codice ma vengono beccate #GFVIP -