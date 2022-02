Milano, arrestati vertici di una baby gang: 4 ragazzi e una ragazza (Di domenica 13 febbraio 2022) commenta La polizia ha arrestato i componenti di una banda di ragazzini che commetteva rapine nella zona est di Milano, in particolare quella di piazza Leonardo Da Vinci, dove si trova la sede ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 13 febbraio 2022) commenta La polizia ha arrestato i componenti di una banda dini che commetteva rapine nella zona est di, in particolare quella di piazza Leonardo Da Vinci, dove si trova la sede ...

Advertising

FrancescoLollo1 : Dieci trafficanti di uomini arrestati a Milano e oltre 400 clandestini sbarcati da ieri a Lampedusa. L’Italia è inv… - AngeloCiocca : #Lamorgese non ha dubbi: le violenze a #Milano ?? Non si provi ad associarle all' #IMMIGRAZIONE !! Peccato che gli… - Fontana3Lorenzo : Altri sviluppi, inerenti le violenze di Milano, nella notte di Capodanno. Questa volta, ad essere arrestati sono 2… - Riccardoet : RT @O_Strunz: La Stampa: 'Arrestati a Milano dieci trafficanti di uomini'. Acquistavano senatori in nero per farli votare con l'opposizione… - O_Strunz : La Stampa: 'Arrestati a Milano dieci trafficanti di uomini'. Acquistavano senatori in nero per farli votare con l'o… -