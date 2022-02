Milan-Samp 1-0, Leao regala il sorpasso in testa ai rossoneri (Di domenica 13 febbraio 2022) Basta un gol di Leao dopo 8 minuti al Milan per battere la Sampdoria e conquistare la vetta della classifica dopo il pareggio di ieri fra Napoli e Inter. Diverse occasioni per i rossoneri nella ripresa per raddoppiare, nessun rischio corso da Maignan autore dell'assist per il gol. Sampdoria ordinata ma mai pericolosa in attacco25^ GIORNATA: Lazio-Bologna 3-0, Napoli-Inter 1-1, Torino-Venezia 1-1, Milan-Sampdoria 1-0, Empoli-Cagliari ore 15.00, Genoa-Salernitana ore 15.00, Verona-Udinese ore 15.00, Sassuolo-Roma ore 18.00, Atalanta-Juventus ore 20.45, Spezia-Fiorentina lunedì 14 ore 20.45Classifica: Milan 55, Inter 54, Napoli 53, Juventus 45, Atalanta 43, Lazio 42, Roma 39, Fiorentina 36, Verona 33, Torino 32, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 13 febbraio 2022) Basta un gol didopo 8 minuti alper battere ladoria e conquistare la vetta della classifica dopo il pareggio di ieri fra Napoli e Inter. Diverse occasioni per inella ripresa per raddoppiare, nessun rischio corso da Maignan autore dell'assist per il gol.doria ordinata ma mai pericolosa in attacco25^ GIORNATA: Lazio-Bologna 3-0, Napoli-Inter 1-1, Torino-Venezia 1-1,doria 1-0, Empoli-Cagliari ore 15.00, Genoa-Salernitana ore 15.00, Verona-Udinese ore 15.00, Sassuolo-Roma ore 18.00, Atalanta-Juventus ore 20.45, Spezia-Fiorentina lunedì 14 ore 20.45Classifica:55, Inter 54, Napoli 53, Juventus 45, Atalanta 43, Lazio 42, Roma 39, Fiorentina 36, Verona 33, Torino 32, Empoli 30, Sassuolo 29, Bologna 28, Udinese ...

