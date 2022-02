LIVE Speed skating, Team Pursuit Olimpiadi 2022 in DIRETTA: partita la finale dei 500m femminile! (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 14.59 Samsonsen davanti, 39?02; Tas a +0.35. Entrambe superano i tempi delle prime due atlete scese in pista. 14.58 Adesso la belga Sandrine Tas e la norvegese Julie Nisted Samsonsen. 14.57 Hogas chiude in davanti in 39’45; l’argentina Rodriguez Lopez paga un ritardo di 0.25. 14.56 partita LA PRIMA BATTERIA! 14.55 Pochissimi istanti e partirà la prima batteria: in pista l’argentina Maria Victoria Rodriguez Lopez e la romena Mihaela Hogas. 14.52 Occhio anche alle olandesi e alle russe. 14.49 Alte probabilità di medaglie per le giapponesi, per bissare il successo del 2018. 14.46 10 minuti all’inizio: 30 atlete, nessuna azzurra presente. Si assegnano le medaglie in quindici batterie. 14.43 Rieccoci: archiviato il ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire le gare in tv/streaming – Gli azzurri al via delle gare 14.59 Samsonsen davanti, 39?02; Tas a +0.35. Entrambe superano i tempi delle prime due atlete scese in pista. 14.58 Adesso la belga Sandrine Tas e la norvegese Julie Nisted Samsonsen. 14.57 Hogas chiude in davanti in 39’45; l’argentina Rodriguez Lopez paga un ritardo di 0.25. 14.56LA PRIMA BATTERIA! 14.55 Pochissimi istanti e partirà la prima batteria: in pista l’argentina Maria Victoria Rodriguez Lopez e la romena Mihaela Hogas. 14.52 Occhio anche alle olandesi e alle russe. 14.49 Alte probabilità di medaglie per le giapponesi, per bissare il successo del 2018. 14.46 10 minuti all’inizio: 30 atlete, nessuna azzurra presente. Si assegnano le medaglie in quindici batterie. 14.43 Rieccoci: archiviato il ...

