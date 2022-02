Lione: un difensore in scadenza nel mirino di Juve e Napoli (Di domenica 13 febbraio 2022) Secondo Het Nieuwsblad, il difensore del Lione e della nazionale belga Jason Denayer è finito nel mirino di diversi club europei in virtù... Leggi su calciomercato (Di domenica 13 febbraio 2022) Secondo Het Nieuwsblad, ildele della nazionale belga Jason Denayer è finito neldi diversi club europei in virtù...

sportli26181512 : "La Juve piomba su #Denayer. Piace anche al Napoli": Secondo il sito belga Nieuwsblad, sul difensore centrale del L… - asromaliveit1 : #Pinto mette nel mirino #Denayer, difensore centrale in scadenza di contratto con il #Lione. Sul belga anche…

Juve, piace un difensore del Lione Commenta per primo La Juventus ha chiesto informazioni su Jason Denayer , 26 anni, difensore belga del Lione , in scadenza quest'estate. La società francese ha provato a offrire una proposta di rinnovo, ma Denayer è circondato da big che lo hanno messo nel mirino, tra cui anche ...

