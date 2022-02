In Inghilterra e Galles inviare foto oscene senza consenso diventa reato. Ecco cos’è il cyber flashing (Di domenica 13 febbraio 2022) Con l’avanzare della tecnologia le violenze sessuali hanno assunto forme e modalità tra le più svariate. inviare foto oscene, con espliciti contenuti sessuali, a destinatari ignari o che non hanno dato alcun concenso, è diventato un fenomeno fin troppo comune, a tal punto che in Inghilterra e Galles – a quanto riporta il Times – il cyber flashing è diventato un reato punibile fino a due anni di reclusione. cyber flashing, che cos’è Con cyber flashing si intende la condivisione di immagini con espliciti contenuti sessuali – come le parti intime o i genitali – a sconosciuti o a persone che non ne hanno fatto richiesta o che non hanno ... Leggi su luce.lanazione (Di domenica 13 febbraio 2022) Con l’avanzare della tecnologia le violenze sessuali hanno assunto forme e modalità tra le più svariate., con espliciti contenuti sessuali, a destinatari ignari o che non hanno dato alcun concenso, èto un fenomeno fin troppo comune, a tal punto che in– a quanto riporta il Times – ilto unpunibile fino a due anni di reclusione., cheConsi intende la condivisione di immagini con espliciti contenuti sessuali – come le parti intime o i genitali – a sconosciuti o a persone che non ne hanno fatto richiesta o che non hanno ...

