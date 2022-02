Empoli-Cagliari | Mazzarri commenta così | “l’infortunio dell’arbitro ci ha condizionato”

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 13 febbraio 2022) Buon punto per ilnello scontro contro l’, la sfida si è conclusa sul risultato di 1-1: Pavoletti ha risposto a Pinamonti. Il tecnico Walterhatoil risultato ai microfoni di DAZN: “lo stop dovuto alha interrotto un buon momento per noi. Anchedi Lovato ci ha scombussolato un po’, e anzi, il primo tempo è andata bene che sia finito”. “Il secondo tempo è stato un nostro monologo: avrei voluto fare altri cambi, ma purtroppo mi ero bruciato uno slot perdi Lovato. Abbiamo dominato in largo e in lungo, avremmo meritato la vittoria, c’è stato anche un tiro a pochi centimetri dal palo. Ma tutto sommato su un campo ...