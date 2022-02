Discesa femminile Pechino 2022 con Sofia Goggia domani notte in tv: orario e come vederla (Di domenica 13 febbraio 2022) Alle ore 4:00 italiane di martedì 15 febbraio, andrà in scena la Discesa libera di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. La gara, vede al via la campionessa olimpica in carica, Sofia Goggia, che, nonostante qualche intoppo fisico, proverà a bissare il successo di Pyeongchang 2018. La bergamasca sarà al via insieme ad altre 3 azzurre: Nadia Delago, Nicol Delago e una che vincerà la concorrenza interna tra Federica Brignone, Marta Bassino e Francesca Marsaglia. La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 13 febbraio 2022) Alle ore 4:00 italiane di martedì 15 febbraio, andrà in scena lalibera di sci alpino ai Giochi Olimpici invernali di. La gara, vede al via la campionessa olimpica in carica,, che, nonostante qualche intoppo fisico, proverà a bissare il successo di Pyeongchang 2018. La bergamasca sarà al via insieme ad altre 3 azzurre: Nadia Delago, Nicol Delago e una che vincerà la concorrenza interna tra Federica Brignone, Marta Bassino e Francesca Marsaglia. La diretta tv – La gara verrà trasmessa in chiaro su Rai 2, con streaming su Rai Play. Sarà inoltre possibile seguirla su Eurosport 1 ed in streaming in abbonamento su discovery+ ed Eurosport Player. SportFace.

