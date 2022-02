Danilo salta il derby! Squalificato per Juve Torino (Di domenica 13 febbraio 2022) : fatale il giallo contro l’Atalanta Danilo sarà Squalificato per Juve Torino. Il terzino brasiliano ha rimediato un giallo durante la partita contro l’Atalanta dopo aver atterrato Boga. Danilo era diffidato e salterà quindi il derby di venerdì prossimo. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 febbraio 2022) : fatale il giallo contro l’Atalantasaràper. Il terzino brasiliano ha rimediato un giallo durante la partita contro l’Atalanta dopo aver atterrato Boga.era diffidato e salterà quindi il derby di venerdì prossimo. L'articolo proviene da Calcio News 24.

