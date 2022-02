Covid oggi Toscana, 3.337 contagi e 30 morti: bollettino 13 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.337 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 febbraio in Toscana, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 30 morti. I nuovi casi, 1.383 confermati con tampone molecolare e 1.954 da test rapido antigenico, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 815.045, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,2% e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 10.842 tamponi molecolari e 22.272 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,1% è risultato positivo. Sono invece 6.027 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,4% è risultato ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Sono 3.337 i nuovida coronavirus13in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 30. I nuovi casi, 1.383 confermati con tampone molecolare e 1.954 da test rapido antigenico, che portano il totale dall’inizio dell’emergenza sanitaria a 815.045, sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell’1,2% e raggiungono quota 732.525 (89,9% dei casi totali).sono stati eseguiti 10.842 tamponi molecolari e 22.272 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,1% è risultato positivo. Sono invece 6.027 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 55,4% è risultato ...

