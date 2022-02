Covid oggi Puglia, 3.898 contagi e 7 morti: bollettino 13 febbraio (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Son o3.898 i nuovi contagi da coronavirus oggi 13 febbraio in Puglia, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 7 morti. I nuovi casi, individuati attraverso 28.467 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 964; Bat: 302; Brindisi: 383; Foggia: 571; Lecce: 1.132; Taranto: 514; Residenti fuori regione: 18; Provincia in definizione: 14. Sono 97.078 le persone attualmente positive, 742 le ricoverate in area non critica, 59 in terapia intensiva. Dati complessivi: 679.236 casi totali, 8.296.179 tamponi eseguiti, 574.734 persone guarite e 7.424 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 13 febbraio 2022) (Adnkronos) – Son o3.898 i nuovida coronavirus13in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 7. I nuovi casi, individuati attraverso 28.467 tamponi, sono così suddivisi per provincia: Bari: 964; Bat: 302; Brindisi: 383; Fa: 571; Lecce: 1.132; Taranto: 514; Residenti fuori regione: 18; Provincia in definizione: 14. Sono 97.078 le persone attualmente positive, 742 le ricoverate in area non critica, 59 in terapia intensiva. Dati complessivi: 679.236 casi totali, 8.296.179 tamponi eseguiti, 574.734 persone guarite e 7.424 decessi. L'articolo proviene da Italia Sera.

