Come i media esteri stanno puntando su TikTok: e in Italia? (Di domenica 13 febbraio 2022) I giovani, i media e l'informazione. Ogni generazione ha i propri "canali" di riferimento: un tempo era la radio, poi è arrivata la televisione. Infine, con l'avvento di internet, il giornalismo è diventato accessibile a tutti, con diverse sfaccettature: in ordine cronologico, infatti, abbiamo imparato a conoscere gli articoli online, poi i video e le foto, per arrivare ai social. E anche su quest'ultimo aspetto si è registrata una diversificazione di pubblico. C'è chi, per tradizione, si affida a Twitter e Facebook e chi, invece, utilizza Instagram e TikTok. Per questo motivo molti media stranieri hanno deciso di cavalcare l'onda delle nuove piattaforme per cercare di attirare e coinvolgere anche il pubblico più giovane, quello della Gen-Z. LEGGI ANCHE > Quali sono le nuove e più severe linee guida di TikTok

