Blinken | Se la Russia invade l' Ucraina | nostra risposta rapida e severa

"Se la Russia invade l'Ucraina, nostra risposta rapida e severa" (Di domenica 13 febbraio 2022) "Sottolineo che se la Russia sceglie la via dell'aggressione e invade ulteriormente l'Ucraina, la risposta degli Stati Uniti e dei nostri alleati sara' rapida, congiunta e severa". Cosi', il ...

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti e l'Ue hanno 'ignorato' le richieste della Russia sulla sicurezza. Lo ha detto il ministro degli es… - masechi : ?? Lavrov nella telefonata con Blinken: la Russia non ha nessuna intenzione di invadere l'Ucraina. - MediasetTgcom24 : Ucraina, Blinken: se Russia invade risposta 'rapida, unita, dura' #blinken #russia #ucraina #antonyblinken #russa… - jjeyanne : RT @BimbePeppe: Our little call against war. Peace in Europe ???? ???? ???? ???? Il nostro piccolo appello contro la guerrra. Pace in Europa. #no… - CTAMELLINI : RT @P_M_1960: Nella sua telefonata di ieri con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha… -