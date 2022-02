Bancomat, aumentano le commissioni per prelevare i soldi: chi dovrà pagare di più (Di domenica 13 febbraio 2022) La Bancomat spa ha proposto un nuovo metodo di commissione che danneggerebbe fortemente i clienti delle banche che intendono prelevare soldi allo sportello: i dettagli La Bancomat spa, proprietaria dei più importanti istituti di credito che gestisce i circuiti Bancomat e PagoBancomat ha proposto un nuovo sistema di commissione. Bancomat (Fonte: Pixabay)Esso dovrebbe applicarsi a coloro che prelevano denaro contante presso gli sportelli Atm di banche di cui non si è clienti. Tra circa due mesi, il 29 aprile, l’Antitrust dovrà decidere se accettare o meno tale proposta. Si parla di circa 150 milioni di operazioni all’anno per un totale di 500 milioni di prelievi complessivi. La proposta intende far pagare a tutti per ... Leggi su vesuvius (Di domenica 13 febbraio 2022) Laspa ha proposto un nuovo metodo di commissione che danneggerebbe fortemente i clienti delle banche che intendonoallo sportello: i dettagli Laspa, proprietaria dei più importanti istituti di credito che gestisce i circuitie Pagoha proposto un nuovo sistema di commissione.(Fonte: Pixabay)Esso dovrebbe applicarsi a coloro che prelevano denaro contante presso gli sportelli Atm di banche di cui non si è clienti. Tra circa due mesi, il 29 aprile, l’Antitrustdecidere se accettare o meno tale proposta. Si parla di circa 150 milioni di operazioni all’anno per un totale di 500 milioni di prelievi complessivi. La proposta intende fara tutti per ...

Advertising

news_mondo_h24 : Bancomat, aumentano i costi per i prelievi - giornalenisseno : Aumentano i costi per prelevare al bancomat - GiornaleLORA : Aumentano i costi per prelevare al bancomat Messina: “Un’altra batosta sulle tasche degli italiani -