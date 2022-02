Atalanta | il curioso record di Boga | è il più corretto nella storia della Serie A

Advertising

enzoacunzo : @MarcoDiMaro sono rimasto impressionato da boga nell'atalanta.Sono curioso di vedere i bianconeri come faranno a tenerlo - ___Jm31 : @Cicciodicastri @F1N1no @juvandme Con l'Atalanta capiremo chi tra Loca e Zakaria giocherà davanti la difesa... Sono curioso ?? - FANAZZURRO : Empoli, Verona, Napoli, Spezia, Sassuolo, Atalanta..., si può sapere che cosa vuoi dire elencandomi queste squadre?… - Pako99651872 : @diegoebasta5 @PresMoratti Sono curioso di vedere quale sarà l'atteggiamento in campo dell'Atalanta, domenica sera. Ne riparleremo a breve. - FabioTeruggi : @pisto_gol @ConDOri53768863 Sono curioso di vedere con l’Atalanta Zakaria davanti la difesa, con Locatelli e McKenn… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta curioso

Calcio News 24

...- Fiorentina nel tardo pomeriggio e Juve - Sassuolo in serata. Non è sicuro che Dusan Vlahovic a Torino parta titolare, ma è possibile, ed ècome in questa parte del tabellone possa ...Inter ehanno una partita in meno, ma non andrebbero oltre la scorsa stagione nemmeno ... Ma quello che ènotare è che questa forte, comune, tendenza al ribasso ha cancellato il mercato ...Atalanta, il curioso record di Boga: non era mai successo in Serie A. Il numero 10 dei bergamaschi mai ammonito Jérémie Boga è il primo giocatore di movimento a non aver ricevuto neanche un cartellino ...Un pizzico di decisione e di precisione sarebbe stato sufficiente a dare il successo all’Atalanta. Per una curiosa coincidenza il peggiore attaccante, Longoni, è stato il calciatore a cui sono ...