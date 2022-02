Alex Belli e Luciana Littizzetto: il siparietto a C’è posta per te (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata di “C’è posta per te”, andata in onda ieri sera su Canale 5, gli spettatori che il sabato sera non hanno rinunciato al tradizionale appuntamento con Maria De Filippi; hanno avuto l’occasione di assistere a un siparietto molto divertente e, per certi versi, indimenticabile. Assoluti protagonisti della serata di “C’è posta per te” sono stati il volto di “Che Tempo che Fai”, Luciana Littizzetto e quello di “GF Vip”, Alex Belli. Nel corso delle ultime settimane, il nome di Alex Belli è stato la centro di un forte dibattito, visto la sua recente dichiarazione di essere favorevole alle relazioni aperte, come ha di recente dimostrato il suo rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge. Al che, Luciana ... Leggi su zon (Di domenica 13 febbraio 2022) Nella puntata di “C’èper te”, andata in onda ieri sera su Canale 5, gli spettatori che il sabato sera non hanno rinunciato al tradizionale appuntamento con Maria De Filippi; hanno avuto l’occasione di assistere a unmolto divertente e, per certi versi, indimenticabile. Assoluti protagonisti della serata di “C’èper te” sono stati il volto di “Che Tempo che Fai”,e quello di “GF Vip”,. Nel corso delle ultime settimane, il nome diè stato la centro di un forte dibattito, visto la sua recente dichiarazione di essere favorevole alle relazioni aperte, come ha di recente dimostrato il suo rapporto con Delia Duran e Soleil Sorge. Al che,...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCA CIPRIANI E ALEX BELLI A #CEPOSTAPERTE. IS THIS IL METAVERSO? - GrandeFratello : Dayane ha conosciuto Alex Belli? Per lei è il tipo giusto per Soleil? Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in… - amandarossi181 : @GrandeFratello Doveva essere un reality e invece lo avete fatto diventare la soap opera finzione di Alex Belli. Siete pessimi! - infoitcultura : C'è posta per te replica 12 febbraio 2022 in tv e in streaming: Alex Belli con Luciana Littizzetto, la sorpresa di… - infoitcultura : GF Vip: Alex Belli quanto resterà nella Casa? Ospite o concorrente? -