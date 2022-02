Torino | Vagnati | 'Cambiate le sorti degli ultimi due anni | ora giochiamo a calcio'

Advertising

CalcioNews24 : #TorinoVenezia, così #Vagnati nel pre gara ??? - Toro_News : ??? | PREPARTITA Le dichiarazioni del direttore #Vagnati nell'immediato prepartita di #TorinoVenezia - marinabeccuti : Torino, Vagnati e i tifosi sperano in un ripensamento di Belotti ma lui si chiude nel silenzio - Torinogranatait : Torino, Vagnati e i tifosi sperano in un ripensamento di Belotti ma lui si chiude nel silenzio - EuropaCalcio : #Torino, #Vagnati su #Belotti: “E’ sereno e sorridente. Futuro? Vedremo” #europacalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Torino Vagnati

Calciomercato.com

...è sempre più lontano dal: il contratto è in scadenza a giugno e ha fatto sapere di non volerlo rinnovare. Un piccolo spiraglio però la società granata lo tiene ancora aperto, il dssta ...... ilnon sembra essersi rassegnato sulla possibilità di perdere Belotti a fine stagione. Come dichiarato dal direttore sportivo granata Davidepochi giorni fa, il club piemontese ...Pochi minuti prima dell'inizio del match Torino-Venezia, valido per la 25^ giornata di Serie A, il dt granata Davide Vagnati è intervenuto ai microfoni di Sky Sport commentando la partita con le ...Il Torino si è rinforzato molto durante il calciomercato invernale, anche se la prima partita dopo la sosta non è stata positiva. Tuttavia, il direttore sportivo Davide Vagnati sarebbe già al lavoro ...