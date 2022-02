Super Bowl 2022 – Ospiti, Cantanti e Scaletta (Di sabato 12 febbraio 2022) Il Super Bowl 2022 andrà in onda nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio (ore 00.30 italiane). Come ogni anno, saranno molte le star che intratterranno gli spettatori allo stadio durante l’intervallo del match, che quest’anno vedrà i Los Angeles Rams contro i Cincinnati Bengals. Ecco gli Ospiti, i Cantanti e la Scaletta dell’Halftime Show. Super Bowl 2022 – I Cantanti Ogni anno, durante l’intervallo del Super Bowl si esibiscono le maggiori star americane e internazionali del momento. Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio, al SoFi Stadium di Los Angeles, andrà in scena l’edizione 2022 e il palco toccherà alla scena hip hop della West Coast ... Leggi su atomheartmagazine (Di sabato 12 febbraio 2022) Ilandrà in onda nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio (ore 00.30 italiane). Come ogni anno, saranno molte le star che intratterranno gli spettatori allo stadio durante l’intervallo del match, che quest’anno vedrà i Los Angeles Rams contro i Cincinnati Bengals. Ecco gli, ie ladell’Halftime Show.– IOgni anno, durante l’intervallo delsi esibiscono le maggiori star americane e internazionali del momento. Nella notte tra domenica 13 e lunedì 14 febbraio, al SoFi Stadium di Los Angeles, andrà in scena l’edizionee il palco toccherà alla scena hip hop della West Coast ...

Advertising

PigsAndPlans : Zendaya x André 3000 for Squarespace's Super Bowl spot - Tomas1374 : RT @CalcioFinanza: Super Bowl da record anche a tavola: negli USA si mangeranno 1,42 miliardi di alette di pollo - bizzlevodkas : RT @JDBITALIANCREW: .@justinbieber avvistato con Hailey Bieber e @thekidlaroi dopo il pre-show del super bowl in California ???? https://t.co… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Super Bowl 2022, la guida alla finale: squadre, orario e halftime show - serieB123 : Super Bowl 2022, dove vederlo questa notte in tv: Cincinnati Bengals-Los Angeles Rams. Gli spot milionari, lo show… -