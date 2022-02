Speed skating | Pechino 2022 | Gao Tingyu conquista l’oro nei 500 metri | lontani gli azzurri

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022) E’ calato il sipario sul NationalOval di(Cina), sede del pattinaggio pista lunga in queste Olimpiadi Invernali. Sull’anello di ghiaccio cinese sono state assegnate le medaglie dei 500maschili. Il padrone di casaGao ha posto il proprio sigillo in 34.320, stabilendo anche il nuovo record olimpico della distanza, migliorando il riscontro del norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen (34.41) a PyeongChang 2018. Una prova, come al solito, che si è decisa sui centesimi e ha sorriso al cinese. A completare il podio troviamo il coreano Min Kyu Cha a 0.07 e il giapponese Wataru Morishige a 0.17. Un podio dunque tutto asiatico che rappresenta, per certi versi, un’anomalia vista l’assenza dello squadrone olandese nei primi tre posti. Il migliore dei Paesi Bassi è stato Merijn ...