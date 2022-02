Sampdoria, subito problemi per Giovinco: le condizioni (Di sabato 12 febbraio 2022) Infortunio Giovinco: l’attaccante della Sampdoria soffre di un problema al polpaccio. Niente match contro il Milan Giampaolo deve subito fare i conti con un problema per Giovinco. Il classe ’87 ha accusato un fastidio al polpaccio e non verrà convocato per la partita contro il Milan. I blucerchiati non vogliono rischiare il fantasista arrivato qualche giorno fa a Genova. Ora cercherà di trovare la miglior condizione in vista delle prossime gare. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Infortunio: l’attaccante dellasoffre di un problema al polpaccio. Niente match contro il Milan Giampaolo devefare i conti con un problema per. Il classe ’87 ha accusato un fastidio al polpaccio e non verrà convocato per la partita contro il Milan. I blucerchiati non vogliono rischiare il fantasista arrivato qualche giorno fa a Genova. Ora cercherà di trovare la miglior condizione in vista delle prossime gare. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria subito I consigli per la 25ª: tutto su Simeone, Zaccagni e Pobega Il Milan ospita la Sampdoria domani alle ore 12.30. Di solito la gara del lunch - match domenicale ... SONO ARRIVATI GLI ABBONAMENTI MENSILI - ISCRIVI SUBITO LA TUA SQUADRA A SOLI 2,99! Leggi i commenti ...

Rassegna: Napoli - Inter, parlano Spalletti e Dzeko. L'attaccante rivela un particolare interessante. Pechino, Sofia Goggia orgoglio azzurro Milan e Juve guarderanno la gara, domani toccherà a loro contro Sampdoria ed Atalanta. Intanto, per ... E così martedì potrebbe esserci anche lei: 'Non ho avuto paura, bene aver subito un secondino ...

Sampdoria, Lanna sicuro: "Giovinco entrerà subito in forma" Tuttosport Sassuolo Roma, le probabili formazioni I neroverdi arrivano alla sfida con l’obiettivo di riscattare il pesante 4-0 subìto in casa della Sampdoria, in una gara totalmente a senso unico dall’inizio alla fine. Anche i giallorossi, però, ...

Serie A, tutte le probabili formazioni della 25ª giornata Archiviati i quarti di Coppa Italia si torna subito in campo con la 25ª giornata del campionato ... Il lunch match di giornata è Milan-Sampdoria, mentre alle 15 sono in programma tre sfide: ...

