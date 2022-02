Parigi | i Convogli della libertà dei no vax bloccati dalla Polizia sugli Champs Elysées Tafferugli e lancio di lacrimogeni

(Di sabato 12 febbraio 2022) Intervento delle forze dell'ordine, a, per disperdere i manifestanti dei "", organizzati dai No Vax, che sono riusciti ad arrivare fino al centro dinonostante i divieti L'articolo proviene da Firenze Post.

..."convoglio della libertà" - che manifesta contro le restrizioni sanitarie - l'ingresso a. ... Altri duesono stati intercettati, uno di 30 veicoli alla porte de Champerret, l'altro di una ...Tutti erano diretti all' Arco di Trionfo nonostante il divieto della prefettura che ha schierato a7.200 fra poliziotti e gendarmi. Proteste contro le restrizioni anti - Covid anche in Olanda .E' probabile che questo Covid-19 rimanga con noi. Non è detto che Omicron sia l'ultima variante che vediamo". A PARIGI IL CONVOGLIO DEI NO VAX SFIDA I DIVIETI Intervento delle forze dell'ordine sugli ...(Sputnik Italia) Un convoglio di circa 100 persone è partito da Nizza mercoledì mattina diretto a Parigi, secondo BFMTV. La risposta da Parigi è carcere, multe e sequestro delle licenze di guida per i ...