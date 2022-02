Miriana Trevisan e Lulù Selassié, scoppia subito la polemica: “È contro il regolamento” (Di sabato 12 febbraio 2022) Miriana Trevisan è tra i veterani di questo lunghissimo GF Vip 6. Entrata nella Casa a settembre scorso, ha anche iniziato una relazione con Biagio D’Anelli che sembra avere i presupposti per continuare fuori. Ma ieri è arrivato un aereo su Cinecittà che l’ha mandata in crisi. “Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22”. È questo il messaggio aereo arrivato sopra la Casa. Come un avvertimento per Miriana Trevisan sulla sua storia con l’ex concorrente e, ovvio, l’ha colta di sorpresa. C’è quindi chi cerca di metterla in guardia parlando di una non sincerità da parte dell’ex gieffino ma lei stenta a crederci e, anzi, continua a proteggere questo amore. Miriana Trevisan e Lulù Selassié, scoppia la ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 12 febbraio 2022)è tra i veterani di questo lunghissimo GF Vip 6. Entrata nella Casa a settembre scorso, ha anche iniziato una relazione con Biagio D’Anelli che sembra avere i presupposti per continuare fuori. Ma ieri è arrivato un aereo su Cinecittà che l’ha mandata in crisi. “Miri svegliati, non è amore. Da chi ti vuole bene. 22 22”. È questo il messaggio aereo arrivato sopra la Casa. Come un avvertimento persulla sua storia con l’ex concorrente e, ovvio, l’ha colta di sorpresa. C’è quindi chi cerca di metterla in guardia parlando di una non sincerità da parte dell’ex gieffino ma lei stenta a crederci e, anzi, continua a proteggere questo amore.la ...

