Jonathan Bazzi | curiosità e vita privata dell’autore di “Corpi Minori”

(Di sabato 12 febbraio 2022), giovane scrittore finalista del Premio Strega 2020, ha da poco pubblicato il suo secondo romanzo,. L’artista milanese oggi sarà tra gli ospiti di “Verissimo” dalle 16:30 su Canale 5., il secondo romanzo è “” Nel salotto del sabato pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset,si racconterà tra carriera ealla padrona di casa, Silvia Toffanin. Nato a Milano nel 1985, cresce a Rozzano con i nonni e gli zii. Sui banchi di scuola scopre la passione per lo studio, dove ha fatto i conti anche con la crudeltà che si abbatte su chi viene considerato un diverso. Per un po’ ha smesso di studiare e ha cercato ...

... a parlare della sua storia ci saranno anche Roberta Capua , conduttrice televisiva ed ex modella italiana, eletta Miss Italia 1986, e, finalista al Premio Strega con il suo romanzo ...Il coming out diretto non l'ho mai fatto, gli ha parlato mia nonna', racconta, chi è il famoso scrittore ospite a Verissimo e da cosa nascono i suoi libri Laureato in Filosofia, ...Bazzi è nato a Milano nel 1985 ... La madre poi inizia a lavorare come donna delle pulizie e Jonathan va a vivere con i nonni materni, Lidia e Biagio. "Mia mamma faceva le pulizie negli uffici ...Inoltre, spazio al racconto di vita di Roberta Capua e a quello di Jonathan Bazzi, finalista al Premio Strega con il suo romanzo d’esordio “Febbre”. Domenica a “Verissimo” ci sarà invece Drusilla Foer ...