C'È POSTA PER TE: MARIA DE FILIPPI È IL SABATO DI CANALE 5 TRA EMOZIONI, LACRIME E RISATE

SABATO 12 febbraio, in prima serata su CANALE 5, quinto appuntamento con "C'è POSTA per Te", il people show ideato e condotto da MARIA De FILIPPI. Non cambia niente: stesso studio, formula e ingredienti per il programma campione d'ascolti del SABATO. Ricongiungimenti, tradimenti, storie di vita quotidiana e uno spaccato d'Italia tra gioie e dolori, RISATE e LACRIME. A C'è POSTA per Te torna una delle ospiti più attese dal pubblico, l'inimitabile straordinaria e spumeggiante attrice e conduttrice Luciana Littizzetto. In studio una storia emozionante coinvolge la bellissima coppia formata da Raimondo Todaro e Francesca Tocca.

