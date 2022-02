Caro-bollette, Capone (Ugl): “Draghi non ci ascolta, ma i ministri sì” (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – “Il governo e il premier Draghi sono due entità diverse: la parte politica è più disponibile al confronto, infatti ci sono diversi tavoli aperti con i ministeri. Poi c’è Draghi che è un dirigista, fa il suo mestiere che è quello di decidere e assicurare ai nostri prestatori di risorse che vengano utilizzate bene” sottolinea Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, intervistato dalla Dire. Per il sindacalista “Draghi informa i sindacati e basta, non si confronta. Quello che preoccupa di più è che Cgil e Uil hanno provato a fare un’operazione di piazza, che però non ha avuto risultati rilevanti, perché anche i lavoratori hanno capito che in questo momento ci vuole responsabilità”. Il che, precisa, “non vuol dire lasciare la palla in mano solo al governo. Noi siamo le sentinelle dei bisogni reali, quindi abbiamo ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – “Il governo e il premiersono due entità diverse: la parte politica è più disponibile al confronto, infatti ci sono diversi tavoli aperti con i ministeri. Poi c’èche è un dirigista, fa il suo mestiere che è quello di decidere e assicurare ai nostri prestatori di risorse che vengano utilizzate bene” sottolinea Paolo, segretario generale dell’Ugl, intervistato dalla Dire. Per il sindacalista “informa i sindacati e basta, non si confronta. Quello che preoccupa di più è che Cgil e Uil hanno provato a fare un’operazione di piazza, che però non ha avuto risultati rilevanti, perché anche i lavoratori hanno capito che in questo momento ci vuole responsabilità”. Il che, precisa, “non vuol dire lasciare la palla in mano solo al governo. Noi siamo le sentinelle dei bisogni reali, quindi abbiamo ...

