Aveva in casa hashish e cocaina | arrestato 31enne

(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A Castello di Cisterna (Napoli) i carabinieri della locale Compagnia hannoper detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio undel posto. I militari lo hanno controllato e perquisito. Nella sua abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati 37 panetti die 26 dosi della stessa sostanza già pronte per la vendita al dettaglio. Trovati anche altri due involucri contenentie crack. La droga sequestrata raggiunge quasi i quattro chili. Sotto sequestro anche 270 euro in contante. L’è stato condotto nel carcere di Poggioreale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

