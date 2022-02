Travel Photographer of the Year 2021 | le più belle foto di viaggio dell' anno

Advertising

turismoland : RT @DoveViaggi: La vera foto di viaggio non è per tutti... ecco le immagini che hanno vinto il premio #TravelPhotographer of the Year 2021.… - martacarta_1 : RT @DoveViaggi: La vera foto di viaggio non è per tutti... ecco le immagini che hanno vinto il premio #TravelPhotographer of the Year 2021.… - DoveViaggi : La vera foto di viaggio non è per tutti... ecco le immagini che hanno vinto il premio #TravelPhotographer of the Ye… - RealWorldImage : RT @RealWorldImage: A tied up pig in Solola, Guatemala, Central America. #world #photojournalism #pig #animals #guatemala #solola #centrala… - cuteytahira : RT @Gargibhatt007: Durgmulla #Kashmir #Wanderlust #travel #photographer -

Ultime Notizie dalla rete : Travel Photographer

Vanity Fair Italia

Le foto di viaggio più belle premiate al concorso internazionaleof the Year 2021. Un branco di leoni che schiacciano un pisolino nella foresta. Lo spettacolare Parco nazionale di Denali in Alaska. La corsa dei cammelli negli Emirati. In questa ...FINALE EMILIA - Il primo premio del 'of the Year' va al fotografo finalese Alessandro Bergamini che, con il suo portfolio composto da 8 foto, si è aggiudicato il podio nella sezione "Portfolios Best 8". La giuria era ...Tourists enjoyed the snow and took photos in Dekezong Old Town on Feb. 6. Snowflakes fluttered everywhere on Diqing plateau during the Spring Festival. In the snow, tourists took their journey to ...With the world opening up to travel again, I was ready to start trying to find cameras that would show the wonders I’d be seeing to their best advantage, despite my poor photography skills. For me, ...