Theo Hernandez: "Contento del rinnovo. Mi volevano in tanti ma volevo solo il Milan" (Di venerdì 11 febbraio 2022) E' un vero proprio atto d'amore, quello di Theo Hernandez verso il Milan. Sebbene diverse squadre fossero sulle sue tracce da diverso tempo, il terzino ha scelto di rinnovare con il club rossonero... Leggi su ilpallonegonfiato (Di venerdì 11 febbraio 2022) E' un vero proprio atto d'amore, quello diverso il. Sebbene diverse squadre fossero sulle sue tracce da diverso tempo, il terzino ha scelto di rinnovare con il club rossonero...

Ultime Notizie dalla rete : Theo Hernandez Milan, UFFICIALE il rinnovo di Theo Hernandez Milan, è ufficiale il rinnovo di Theo Hernandez: il terzino francese si lega ai rossoneri sino al 2026Theo Hernandez resterà un giocatore del Milan almeno fino al 2026. Il terzino francese ha infatti prolungato il proprio contratto ...

CMIT TV - Triplo annuncio: 'Doppio arrivo per il Milan. C'è un altro rinnovo' I rossoneri hanno blindato Theo Hernandez, ora toccherà ad altri calciatori, come Bennacer e Leao ma si guarda anche a nuovi innesti Carlos Passerini a CMIT TV sul MilanEcco il futuro di Leao già ...

"Barcellona, tentativo a vuoto per Theo Hernandez: perché l'affare è sfumato" Corriere dello Sport Milan, Theo Hernandez ha rinnovato fino al 2026 - Sportmediaset Il terzino francese ha raggiunto l'accordo per continuare l'avventura in rossonero. Il giorno del rinnovo di Theo Hernandez con il Milan è arrivato. Grazie al Milan, Theo ha anche ritrovato la ...

Milan, Theo Hernandez ha rinnovato fino al 2026: ora è ufficiale. Le news Era tanto atteso in giornata ed ora è arrivata l’ufficialità con un comunicato sul sito ufficiale: Theo Hernandez sarà ancora un giocatore del Milan fino al 2026. (Spazio Milan) Dopo 108 presenze, 19 ...

