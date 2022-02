Stramaccioni: 'Inter, perdere a Napoli sarebbe un brutto colpo. Tra Sanchez e Lautaro sceglierei...' (Di venerdì 11 febbraio 2022) Intervistato da Sky, l'ex allenatore dell'Inter, Andrea Stramaccioni, ha parlato della sfida di domani sera tra i nerazzurri e il Napoli. “Penso ch... Leggi su calciomercato (Di venerdì 11 febbraio 2022)vistato da Sky, l'ex allenatore dell', Andrea, ha parlato della sfida di domani sera tra i nerazzurri e il. “Penso ch...

Advertising

JackMaretti96 : RT @Marcellari77: @internazionaleL Luciano massima stima per te e per le tue idee. Io sono un appassionato di calcio giovanile. Seguivo la… - Marcellari77 : @internazionaleL Luciano massima stima per te e per le tue idee. Io sono un appassionato di calcio giovanile. Segui… - Onda_CalabraIII : Lo stramaccioni piacentino Li doveva appendere nello spogliatoio uno ad uno come fece qualcuno dopo un certo Inter… - Leonidas_1886 : @ee24173417 @ZiHAKAN20p Il prime della sua carriera purtroppo lo ha avuto durante l’Inter di Stramaccioni/Mazzarri/… - Skriniariano : Perdere con una doppietta di Giroud, doppietta di Giroud Nemmeno l'Inter di Stramaccioni avrebbe osato tanto -